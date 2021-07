Horóscopo de hoy 11 de julio de 2021

Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeña broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción.

Se avecinan situaciones de gran calado, emociones fuertes que pueden obligarte a abdicar de responsabilidades importantes. No descuides las cosas que más aprecias: si te organizas, tendrás el tiempo y la energía suficientes para abarcarlo todo.

Los astros te tienen preparado un día bastante intenso, en el que tendrás que moderar tus impulsos para no verte dentro de una espiral de conflictos de la que será complicado salir. Cuenta hasta tres antes de responder a algunas personas.

No encontrarás lo que realmente deseas hacer. Parece que todo se te pone cuesta arriba y los problemas aparecen por cada esquina que doblas. Encontrarás a alguien que entienda tu situación y no te pida explicaciones de tu carácter.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Necesitarás tomar la iniciativa de forma decidida si quieres alcanzar las metas que te has propuesto, sea cual sea el terreno en el que te muevas. Las relaciones sentimentales, no obstante, no tendrán hoy sus mejores horas.