Horóscopo de hoy 11 de noviembre de 2021

Propensión a los enfados con la pareja en estos días, la realidad es tozudo y, ya sea porque has acabado las vacaciones, o bien precisamente porque ahora compartes más tiempo, la situación tiende a complicarse. Te pensarás un futuro mejor.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Aunque tus superiores no valoren tu trabajo como crees que deberían hacerlo, no hay porqué desesperarse. Ten confianza en ti mismo y no decaigas en tu actividad. Deja de pensar en el trabajo e ilusiónate con tantas cosas agradables que te rodean. Tu familia te echa de menos.