Horóscopo de hoy 12 de marzo de 2019

Procura evitar las discusiones o las situaciones tensas. No te dejes llevar por la crispación, porque tus nervios no aguantarán la tensión y puedes acabar con un problema de salud. Buscar la relajación hoy a toda costa.

Tus finanzas podrían dar un giro positivo gracias a una herencia familiar que no esperabas junto a tus hermanos o parientes; si no tienes confianza con éstos, buscar asesoramiento legal si el montante del legado merece el gasto.

Un pequeño ingreso de dinero, una deuda devuelta con la que no contabas, un modesto premio de lotería te será suficiente para planear uno de los mejores fines de semana de los últimos tiempos. Suerte en todos los aspectos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Un miembro de tu familia puede pedir tu opinión sobre las dudas que le acechan acerca de inversiones económicas. No te dejes liar para algo que no tienes claro, pero sobre todo no lo hagas sin consulta con tu pareja o con tus padres.