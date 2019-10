Horóscopo de hoy 12 de octubre de 2019

No será bueno para ti mantenerte anclado en la tristeza, por mal que te haya ido la semana. Cambia hoy de aires, busca diversión en lugares nuevos, puedes conocer a alguien que te lleve por otros caminos.

Hoy tienes que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Tú tienes fuerza para los dos, pero te va a costar transmitirle tu optimismo. Si tu pareja es un Géminis procura no reprocharle sus continuos cambios de humor, puede ser mucho peor.

Los planes del fin de semana pueden cancelarse o modificarse por complicaciones en la salud de las personas mayores de la familia. Con la ayuda de todos, podrás hacer que al menos los más pequeños no se desilusionen.

Procurarás solventar el desgaste nervioso que has tenido esta semana, en especial en su segunda parte, con la práctica de algún deporte o simplemente dando largos paseos por la Naturaleza cuando tengas tiempo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

No te dejes dominar por los demás; tus ideas son tan válidas como las de cualquiera, y no debes doblegarte ante nadie. Piensa que has llegado tan lejos por méritos propios y tus superiores te han mostrado su apoyo siempre.