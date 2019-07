Horóscopo de hoy 13 de julio de 2019

Jornada muy adecuada para las nuevas amistades, en actividades de grupo que den rienda suelta a tu afán de sociabilidad. Pero ojo, no te confíes porque no es oro todo lo que reluce y puedes llevarte desengaños.

Pasarás unos momentos un poco bajo de fuerza vital a causa del estrés acumulado. Aunque no te esperen vacaciones, buscarás un poco de tiempo libre para practicar algún deporte o actividad que te rebaje la tensión.

El buen descanso y la claridad de ideas en lo económico y lo sentimental te hacen subir la moral y te encontrarás hoy con el ánimo dispuesto para las más altas cotas deportivas, incluso en deportes que no practicas demasiado. Te divertirás.

Aprovecha la buena suerte que te acompaña desde hace días para solucionar ciertos asuntos profesionales que has descuidado últimamente. En lo personal, aunque la buena estrella ilumina tus pasos, trata de no herir a nadie.

Hoy tu mente estará más inquieta de lo habitual, te harás muchas preguntas, por ejemplo, acerca de la relación que tienes con tu pareja o con tus familiares más directos. Tal vez no sea la más sana posible.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Eres demasiado práctico y a veces te olvidas de que no todo se reduce a lo material. Tu pareja se desespera contigo porque no sueles tener detalles románticos, y si no la tienes tal vez sea por eso. Puedes darle una oportunidad al tema durante tus próximas vacaciones.