Horóscopo de hoy 13 de junio de 2021

Cambios notables en tus planes se presentan en la jornada de hoy, pero no debes caer en el malhumor, porque acabarás viendo las cosas positivas de todo ello. Solo cuida de no sufrir complicaciones relacionadas con la calidad del aire, porque te pueden afectar bastante.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tu mente no estará muy despierta en el día de hoy y te costará encontrar palabras, hilar frases o dar con el gesto adecuado. No tendrás que enfrentarte a ninguna situación delicada, así que déjate llevar por este aletargamiento y no hagas grandes esfuerzos para superarlo