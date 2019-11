Horóscopo de hoy 13 de noviembre de 2019

Deberás extremar la precaución con las inversiones especulativas y la firma de contratos, y no será extraño que recurras al asesoramiento de abogados o especialistas de otro tipo para zanjar algunas diferencias con tus socios o familiares.

Aunque no tengas muchas ganas de aventuras tras tus últimas experiencias sentimentales, estos días te saldrán oportunidades varias, que tendrás que valorar en función estricta de tus sentimientos más primarios. Sin complejos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

La pereza y la desidia pueden cercar tu entorno laboral, pero no te convendrá contagiarte de este ambiente si has visto posibilidades de mejorar en breve plazo. Si no es así, lo mejor es que busques otro empleo más interesante.