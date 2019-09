Horóscopo de hoy 13 de septiembre de 2019

Hoy es uno de esos días en el que te sientes fatal porque no eres capaz de convertirte en el protagonista del día. Vas a acompañar a tu pareja a un acontecimiento familiar en el que para nada eres tú el homenajeado y eso te fastidia.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Aunque no has superado el estrés de la última fase de la semana, parece que te sobrepones sin problemas, a pesar de que el volumen no cesa de aumentar. En el amor, tendrás que echarle un poco de imaginación si quieres una reconciliación en condiciones.