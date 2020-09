Horóscopo de hoy 13 de septiembre de 2020

No aceptes ultimátum. Ni en el amor ni en tu actividad diaria. Procura alejarte de los problemas que le puedan surgir con viejas amistades. Controle su presión arterial y no tendrá dolores de cabeza.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Te puede surgir un pequeño viaje que no deberías desaprovechar porque puede suponer alguna sorpresa inesperada. Estás tan centrado en tus ocupaciones profesionales, que no te has dado cuenta de que hay alguien a quien le importas.