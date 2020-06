Horóscopo de hoy 14 de junio de 2020

Te verás rodeado por tus seres más queridos. Tu familia se queja de que no les dedicas suficiente tiempo y tus padres quieren que les visites más a menudo los fines de semana, y tal vez tengan razón, deberías dejar un hueco para ellos más a menudo.

Las labores domésticas se van a complicar por el mal funcionamiento de electrodomésticos o herramientas de trabajo habituales. Tardarás en alcanzar el orden deseado y probablemente no quedes satisfecho con él.

Complicaciones derivadas de la familia te acechan en estos momentos. Aunque no tengas que celebrar un cumpleaños o algo parecido, alguien está buscando la manera de reunirse en tu casa. Paciencia.

La imaginación puede ser uno de tus fuertes, peor hoy deberás tener los pies bien plantados en el suelo para solucionar rápidamente algún contratiempo en el trabajo o el hogar. No dudes en pedir ayuda si lo ves necesario.

El destino te deparará hoy que recibas órdenes de gente a la que no tienes en ninguna estima, tanto por lo profesional como por lo personal. Te costará mantener el tipo, pero tienes que demostrar más clase que ellos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Si tienes pareja, no te dejes apabullar por la falta de entendimiento, pues en el diálogo está la solución a todos los pequeños conflictos cotidianos. Si no tienes pareja, debes pensar que todo llega a su tiempo, no te desesperes.