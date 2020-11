Horóscopo de hoy 14 de noviembre de 2020

Tu idea de buscar algo nuevo o vivir un romance apasionado se va agudizando cada vez más en tu mente. Aunque creas que es una locura, a lo mejor no lo es tanto. Necesitas realmente un cambio en tu vida.

Estos días podrás salir un poco de la rutina diaria de la familia y el trabajo. Te propondrán una cita importante a la que no debes fallar. Procura elegir bien tu vestuario y causar la mejor impresión. Es importante para tu futuro.

No es un buen momento para operaciones económicas arriesgadas. Debes andarte con pies de plomo y mostrarte desconfiado. En lo sentimental, encontrarás un respiro con tu pareja que sabrás apreciar y disfrutar después de tanta tensión afectiva.

Si hoy no trabajas, conviene que te relajes antes de emprender cualquier actividad que tengas fuera o dentro de la casa. Lo mejor para sentirte en otra onda será escuchar la música que realmente te relaja.

Hoy el amor que sientes por una persona cercana será intenso y profundo, demasiado espiritual para asentarse en la tierra. Quizás no hables con ella en todo el día, o ni siquiera la conozcas, pero la sentirás tan cerca como si pasaras cada segundo a su lado.

Antes de que termine la semana puedes recibir unos ingresos extra con los que no contabas, que provienen de una herencia o similar. Ponte al día con las deudas y empieza a disfrutar de la familia partiendo de cero.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Cambiarás con facilidad de asunto en una reunión. Tendrás que medir por el gesto de los adversarios si lo que has planteado es de su gusto o no lo es. No tiene por qué ser de trabajo, estos argumentos pueden trasladarse a la familia.