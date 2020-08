Horóscopo de hoy 15 de agosto de 2020

Si trabajas en un sector que da cierto pie a la creatividad, no dudes en apostar hoy por ella. Conseguirá ampliar las metas de tu empresa y tus puntos de vista serán más tenidos en cuenta en el futuro.

Amanecerás mareado y muy cansado. El día te parecerá eterno y tendrás necesidad de quedarte en casa. No estarás para nadie, y es que el ánimo ha quedado a la sombra de tu planeta regente. Tus aspiraciones se ven hoy truncadas por un problema familiar.

Liberarás tu yo más reprimido para dar paso a una nueva persona. Alguien mucho más abierto y alegre. Tenderás a volver a tu antiguo yo, pero la sensación que el cambio ha producido en ti no te dejará tan fácilmente. Corres el riesgo de enfriarte.

Día tormentoso y accidentado. Tendrás un percance doméstico y es posible que se vea agravado por un pequeño incidente callejero. Tendrás que cuidarte la salud si no quieres pasarte el fin de semana con dolencias en casa.

Poco a poco vas a ir recuperando el tono vital y tu estado de ánimo estará casi al nivel habitual. Te apetecerá realizar todas las actividades que has estado postergando hasta estar en la forma física y mental adecuada. En el amor, vas a sorprenderte.

Te dejarás llevar por el amor y todas tus acciones girarán alrededor de este aspecto. Tu salud va evolucionando muy bien debido sobre todo también a tu estado anímico en auge desde hace días. No descuides la dieta y el ejercicio físico.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Quizá hoy no sea el día para tomar decisiones de cierta relevancia, porque puedes equivocarte; algunas ideas rondarán por tu cabeza sin solución de continuidad y hasta que no las resuelvas no encontrarás la tranquilidad.