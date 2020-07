Horóscopo de hoy 15 de julio de 2020

No te precipites a la hora de tomar decisiones con respecto al amor. No creas hacer encontrado a la pareja ideal con la que compartir tu vida al poco de conocerla, ni te dejes llevar por pasiones excesivas. Tendrás buenas noticias de una persona muy querida.

Has cambiado de aires, comienzas nuevos proyectos e incluso formas de vida, pero no es bueno que idealices nada ni a nadie, te puedes llevar sorpresas desagradables. Empieza por evaluar tus opciones poco a poco.

Buen momento para salirte de la rutina en que has vivido en las últimas semanas. Lo ideal sería llevar a cabo ese viaje que has pospuesto últimamente y que te hará reencontrarte con sensaciones olvidadas.

No confíes en las opiniones interesadas que los demás pueden dar de ti, seguramente hoy estarán trufadas por el interés propio, no por la amistad. Debes convertirte en tu propio juez y tomar decisiones meditadas en soledad.

Es hora de ir aparcando tu costumbre de no afrontar las vicisitudes de la vida. Tienes capacidad de sobra para solucionar los problemas que se te pueden avecinar y no verlo todo como una amenaza. Tu gran inteligencia no se debe poner en evidencia por tu cobardía.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

No debes enfadarte ni discutir con la gente que trabaja contigo porque no hacen las cosas como tú quieres, sobre todo si no te pagan para ello. Procura ser menos perfeccionista y que no te dominen los nervios.