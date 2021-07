Horóscopo de hoy 16 de julio de 2021

Conseguirás con relativa facilidad lograr un objetivo relacionado con el trabajo y con dinero. Tu sentido del gasto hará que controles los gastos de ocio durante este fin de semana, pero no podrás evitar mostrarte espléndido a la hora de hacer un regalo.

Se apoderará de ti un impulso renovador, ya estás un poco harto de pasar tus jornadas de ocio sometido también a ciertas rutinas, necesitas actividades nuevas, y hoy saldrás a buscarlas. Si no tienes pareja, puedes conocer a alguien interesante.

Los nervios pueden ser hoy tus peores enemigos y la sensación de que el mundo se te viene encima será su manifestación más clara. Estarás rodeado de trampas y en muchos casos serás consciente de ello, pero en otros no.

El presupuesto del hogar y los gastos de distintos miembros de tu familia te mantienen ocupada la cabeza como para no darte cuenta de que hay otros temas más relevantes que el simple dinero, y que tienen prioridad en estos momentos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Si no te tomas en serio tu relación de pareja, deja que ésta siga su camino y no interfieras más en su destino. Puede que algunas situaciones amorosas te vengan grandes o no sea tu momento de asumir ciertos compromisos. Simplemente déjalo correr.