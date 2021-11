Horóscopo de hoy 16 de noviembre de 2021

Tu reserva ante las novedades hará que no disfrutes todo lo que deberías de planes muy divertidos y atrevidos. Tendrás que dar el gran paso para actualizar tu mente y ponerte al día.

Procura controlar las deudas, no dejes que se te amontonen, pues te arriesgas a desequilibrar tu economía y también tu estabilidad familiar. Si tienes unos kilos de más, es hora de ponerse a dieta, y en cualquier caso te vendrá bien hacer ejercicio.

Las relaciones con personas que no tienen nada que ver con tu entorno habitual se van a ver favorecidas por un interés enorme en conocer nuevos mundos. No te conformarás con las facetas de tu vida habitual, necesitarás emociones y sensaciones nuevas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Aunque los astros te ayudan en muchos aspectos familiares, el presupuesto del hogar no va tan bien, no sabes por qué. Dedicarás bastante tiempo a investigarlo y lo que descubras puede que no te guste.