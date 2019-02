Horóscopo de hoy 17 de febrero de 2019

Si estás pendiente de algún tipo de negocio o esperas que el que has montado despegue definitivamente, ahora será un momento de mucho trabajo, pero de excelentes expectativas de cara a su consolidación en el éxito.

Las reuniones sociales podrían darte algún disgusto por la actitud o comentarios hacia tu persona de gente que no te conoce bien. Dales la importancia justa y no te dejes llevar a discusiones fuera de tono.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tendrás que atender las necesidades de los demás y resolver multitud de problemas que no tienen nada que ver contigo. En el trabajo o en tu vida personal no vas a encontrar un hueco para tus cosas, pero no te apures, llegarán recompensas en forma de sorpresa.