Horóscopo de hoy 17 de julio de 2020

Aplica el optimismo a todas las facetas de tu vida y te irá mucho mejor. No sirve de nada lamentarse por los errores del pasado, es mucho mejor planear los éxitos del futuro. Para empezar, busca la ocasión para ese viaje que anhelas.

Sigues avanzando en tus relaciones sentimentales y parece que todo funciona. No tengas miedo de ir un pasito más allá, y toma la iniciativa. El trabajo te deparará una bonita sorpresa con unos cambios que esperabas desde hace tiempo.

El de hoy será tu día de suerte. De las personas que te rodean eres la que vas a tener más éxito, puedes arriesgarte en lo que quieras, siempre que haya dinero por medio, que ganarás. No obstante, en el amor actúa con mucha cautela.

Día para estar atento a los detalles: no pases nada por alto, la circunstancia más intrascendente puede tener repercusiones a largo plazo, tanto en el plano personal como en el profesional. Es hora de tomar la iniciativa en un asunto familiar que parece no tener solución.

Tu fuerte carácter puede hacer saltar por los aires una buena relación personal o laboral. Piensa que también es posible que en ocasiones no tengas razón. A pesar de todo, de tu entorno laboral puede surgir el amor.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Con poco esfuerzo sabrás compaginar satisfactoriamente trabajo y distracción, consiguiendo que uno no interfiera en el otro. No abandonarás tus compromisos y atenderás las necesidades de los que tienes alrededor, pero encontrarás tiempo para ti mismo, para tus aficiones y, por qué no, tus pasiones.