Horóscopo de hoy 17 de marzo de 2021

Si dedicas un tiempo a la reflexión, verás que no tienes por qué atropellarte en tu vida diaria. Procura utilizar técnicas de relajación para conciliar bien el sueño. Tendrás éxito en lo sentimental porque ese aire melancólico tiene su atractivo para mucha gente.

No descuides tus intereses personales: el exceso de atención en el trabajo te puede llevar a distanciarte de los tuyos. No cometas ese error, y párate a pensar por un momento en cuáles son tus objetivos prioritarios. Una vez definidos, verás como todo es mucho más fácil.

Tu fuerza y tu vigor pasarán hoy por uno de sus momentos peores; aunque superarás sin problemas el bajón, trata de vitalizarte de alguna manera. El cuadro anímico no ayudará a recuperar el trabajo atrasado. No te pongas metas demasiado altas.

Hoy te costará concentrarte más que estos días atrás y te darás cuenta de que deberías haber aprovechado al máximo esos momentos lúcidos con los que has contado últimamente. Sin embargo, tu fuerza de voluntad y tu constancia suplirán la falta de ideas.

La aventura podría estar hoy en tu propia vida. No tendrás que salir al exterior para disfrutar de una trama policiaca con escenas de amor. Tu propia existencia podría proporcionarte esta distracción, sólo tienes que saber mirar hacia dentro y olvidarte de todo lo demás.

Inicias una nueva y brillante etapa profesional, en la que podrías imponer tu voluntad aunque la arrogancia no va contigo. Disfruta del momento y del prestigio que te has ganado con trabajo y esfuerzo. Tu olvidada dieta reclama algo de atención.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Simplifica. No te compliques la vida, las cosas son casi siempre más sencillas de lo que parecen. No te enredes en líos laborales, especialmente cuando estamos a las puertas del fin de semana. No desatiendas tus propios asuntos por complacer los caprichos de otros.