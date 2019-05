Horóscopo de hoy 17 de mayo de 2019

La tranquilidad de espíritu y las buenas noticias que te llegan te llevará a celebrar este fin de semana, aunque no es extraño que aparezcan problemas con el peso y necesites comenzar a controlarte para evitar males mayores.

Si tienes pareja tendrás que hacer valer tus derechos o surgirán problemas con el tiempo. Es el momento de manifestar tus gustos y necesidades, no siempre puedes ser tú quien ceda. Lo mismo te puede pasar con los amigos.

LEO (23 julio-22 agosto)

Alguien nuevo en tu vida te está rondando desde hace tiempo y no has querido prestarle atención. Quizá hoy cambies de opinión y permitas un acercamiento. Puedes llevarte algunas sorpresas, aunque no está claro si todas agradables.