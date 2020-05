Horóscopo de hoy 17 de mayo de 2020

Si quieres conservar la armonía con los tuyos, acepta un consejo: trata de ser un poco menos caprichoso, no seas inflexible, y acostúmbrate a ceder cuando las circunstancias así lo requieran. No te dejes cegar por esa tendencia a la intransigencia, o acabarás lamentándolo.

Será un día ideal para organizar tu casa. Probablemente la climatología no invite a salir demasiado a la calle, y tendrás el tiempo necesario para sentirte con más comodidad en tu propio domicilio, lo que agradecerás durante mucho tiempo.

Esa sensación de desesperanza que te acompañaba va a despejarse un poco hoy, sobre todo en cuanto a tu autoestima. Tu pareja no parece dispuesta a abandonar su idea de cambiar las bases de vuestra relación. La solución siempre pasa por el diálogo.

Comprobarás que a medida que haces ejercicio logras ya no te resulta tan duro seguirle ritmo. Deberías orientar a tu familia o tu grupo de amigos a este ambiente y así dedicar un poco de tu tiempo libre a las actividades deportivas.

Tus compromisos sociales pueden desembocar en conflictos personales, especialmente si tienes pareja y no cuentas con ellas para los asuntos más delicados. Deberás encontrar una fórmula para compaginar vida laboral y personal.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Hoy es un día de relajo. No vas a tener grandes alegrías pero tampoco pasará nada negativo. Seguirás tu rutina de fin de semana y no entorpecerás las tareas de tu familia. No te pedirán grandes esfuerzos y pasarás el tiempo con tus aficiones caseras.