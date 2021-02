Horóscopo de hoy 18 de febrero de 2021

Aunque hayas ahorrado más dinero de lo que pensabas últimamente, puede que no sea suficiente para tu estabilidad económica. En realidad, lo que estás necesitando es un mayor nivel de ingresos. Si te pones a la tarea, encontrarás la manera, sé optimista.

Defenderás las tesis de los más allegados, aunque no estés convencido de que son las más acertadas. Tu lealtad será lo más importante para ti en el día de hoy y así lo demostrarás. Buen momento para hacer nuevas amistades que te permitan conocer lugares diferentes.

Cambia de actitud con tu pareja o no conseguirás el acercamiento que estás buscando en los últimos días, aunque creas que tú tienes la razón en la disputa que mantenéis, tendrás que dar tu brazo a torcer si quieres que todo vuelva a ser como antes.

Se auguran unas excelentes perspectivas laborales aunque hayas superado un período de crisis en la empresa. Te encontrarás muy fortalecido por unos cambios que no solo te favorecen, también te aportan la estabilidad económica que esperabas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Si no desconectas de las preocupaciones, tu salud comenzará a resquebrajarse; intenta sobre todo no llevarte a casa los problemas del trabajo o de compañeros y familiares. Allí no puedes hacer nada por ellos, intenta vivir tu vida y distraerte.