Horóscopo de hoy 18 de junio de 2021

El físico no es tan importante como pensabas, te darás cuenta cuando conozcas a una persona que te cautivará por su personalidad y su manera de hablar. Seguro que tienes que romper algún tabú.

No podrás acercarte a alguien que quieres porque se encuentra lejos físicamente de ti. Echarás de menos la intimidad y el contacto más cercano. Mal día para escribir cartas de amor, no estás inspirado y sólo te salen cursilerías.

Vivirás discusiones entre jefes y empleados que pueden traer consecuencias negativas en el futuro. Ten claro que tu condición de igual con otros compañeros no será suficiente para apoyarles, si es que te piden ayuda incondicional.

En el trabajo tus ideas serán muy bien recibidas, te resultará fácil negociar con la empresa las mejoras que tienes pendientes. Tus relaciones sentimentales no atraviesan su mejor momento y puedes replantearte actual situación. Deja a un lado la soberbia y la arrogancia.

En el terreno sentimental, lo sorpresivo, lo inesperado e impredecible, será la nota dominante. Si no tienes pareja, atento: aparecerán ante ti nuevas oportunidades de relacionarte. Pero actúa con precaución, no todas serán buenas a largo plazo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Simplifica. No te compliques la vida, las cosas son casi siempre más sencillas de lo que parecen. No te enredes en líos laborales, especialmente cuando estamos a las puertas del fin de semana. No desatiendas tus propios asuntos por complacer los caprichos de otros.