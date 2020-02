Horóscopo de hoy 19 de febrero de 2020

Sería muy necesario en tu vida encontrar el equilibrio interior para hacer felices a los demás y a ti mismo. Has superado una crisis interior y por fin el sol vuelve a iluminar tus pasos; intenta no desviarte del camino hacia la felicidad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Deja de fingir lo que no sientes: es hora de coger el toro por los cuernos y arreglar una relación de pareja que tal vez no tenga mucho futuro. No te dejes vencer por el miedo, mira a tu alrededor y verás a muchas personas que han rehecho felizmente su vida sentimental.