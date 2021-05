Horóscopo de hoy 19 de mayo de 2021

Sentirás la necesidad de ser productivo, de alcanzar una estabilidad que nunca has anhelado. La seguridad será una de las características que buscarás en cada una de las oportunidades que se te planteen en el día de hoy.

Tu situación laboral repercutirá en el resto de tu familia, no sólo por cuestiones económicas, sino porque tu humor cambiará con ella. Estarás pendiente de un ascenso o quizá de un cambio, sea el que sea. Hoy puede ser un día de suerte en este sentido.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Los asuntos de tu familia política no deberían salpicarte, salvo que sean de una gravedad cierta; por eso, intenta no meterte en discusiones que no son las tuyas, solo conseguirás disgustos sin motivos.