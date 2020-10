Horóscopo de hoy 19 de octubre de 2020

Si aún no tienes muy claro por dónde vas a tirar con tu vida en estos momentos, atento a las señales, porque vas a conocer perspectivas que te abrirán puertas de hacia dónde dirigir tus esfuerzos.

No habrá una razón aparente y de peso para ello, pero hoy tu humor estará un poco trastocado, de forma que cualquier chispa puede hacer desatar una tormenta. Tenlo en cuenta para no entrar en provocaciones absurdas.

La incomprensión puede marcar tu trabajo en estos días. No pierdas el control y expón tu malestar con buenas formas, encontrarás vías de diálogo que te darán buena experiencia y mejor imagen.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Algunos gastos que esperabas te confirman que no vas a poder tomarte esos días libres que soñabas. No te hundas y trata de buscar un plan alternativo. Algo relacionado con la naturaleza y el camping puede que sea lo más adecuado dado que no puedes irte a hoteles de cinco estrellas.