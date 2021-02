Horóscopo de hoy 2 de febrero de 2021

Habrá llegado la hora de que te preocupes más por las cosas que comes, porque tu organismo está dando algunas señales de alarma. Si necesitas perder algunos kilos, conocerás nuevos y saludables métodos.

Es posible que la rutina se apodere de ti de tal manera que no encuentres sentido a tu vida sin ella. En estos días disfrutarás de jornadas o al menos de ratos libres y te sentirás extraño.

LEO (23 julio-22 agosto)

Aunque has ganado muchas batallas en lo sentimental, todavía no has ganado la guerra. Si te sigues comportando de una forma tan absorbente, lo único que conseguirás será una ruptura. Piensa en ello y decide si es eso lo que realmente quieres.