Horóscopo de hoy 20 de enero de 2019

La inquietud se apoderará de ti en esta jornada sin un motivo claro. No será el día más adecuado para centrarte en actividades que requieran un esfuerzo intelectual, procura distraerte con el contacto con la naturaleza hasta que pase la borrasca.

Tu estado emocional pasa por los mejores momentos y puede haber llegado la hora de dar un paso hacia adelante. Revisa tus sentimientos y encontrarás las respuestas que has estado buscando. Podrías iniciar una relación amorosa.

El amor te hace muy vulnerable y está rompiendo tu coraza de seriedad, equilibrio y fortaleza de carácter. Quizás no hayas encontrado todavía tu pareja perfecta o la que más te conviene. Programa un viaje.

Si últimamente sientes que desánimo hace presa en ti, procura ser más realista contigo mismo. Quizás el problema no está tanto en el trabajo cuanto en tus relaciones personales, puede que actúes de manera demasiado reservada y te convenga abrirte más.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Tu gran fuerza de voluntad te permitirá poner punto y final a un trabajo que llevabas mucho tiempo atrasado. Ello no evitará que puedas disfrutar del día en compañía de tus amigos. No seas demasiado impulsivo en tus relaciones románticas, o verás cuentos de hadas donde no los hay.