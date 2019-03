Horóscopo de hoy 20 de marzo de 2019

La administración de los ahorros será importante en estos días. Tendrás que solucionar papeleo complicado que no depende del todo de ti y que requiere más atención de la que quieres darle. El mal humor puede hacer aparición a lo largo de la tarde.

Tendrás la oportunidad en el día de hoy hablar largo y tendido con una persona a la que admiras desde hace tiempo en la distancia. Será el principio de una gran amistad, aunque no deberías ir más allá de esa situación para no estropearla.

No deberías dejarte arrastrar de manera impulsiva por una situación o relación si algo te dice que las cosas no son tan claras como parece. Ten en cuenta si las acciones son coherentes con las palabras que las preceden.

Día que puede estar dedicado a la reflexión y al cultivo de tu interior. Quizá haya momentos en los que tengas ganas de salir al exterior y respirar un poco de aire fresco, pero no lo harás. Eres consciente de que una jornada así es positiva para tu desarrollo personal e intelectual.

Algo te dice que las cosas no van bien en el amor. Tienes una bomba de relojería a punto de estallar dentro de ti y quieres actuar antes de que lo haga. Este fin de semana tendrás muy buenas oportunidades para solucionarlo.

Se presenta hoy a los nativos de Escorpio una jornada dominada por la incertidumbre, tal vez a la espera de una persona anhelada, o de decisión económica o de trabajo que no puede esperar mucho más.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Las metas que te has propuesto no son inalcanzables, ahora puedes tomar la iniciativa y tendrás el éxito deseado, si no das pasos en falso. Es un buen momento para iniciar o consolidar una relación amorosa.