Horóscopo de hoy 20 de marzo de 2021

Día para la recuperación emocional: por fin parece que las tormentas que has vivido últimamente se alejan. Buen momento para establecer relaciones nuevas: percibirás cómo la gente que te rodea deposita su confianza en ti, y eso te halagará mucho.

Surgirán posibilidades cuando menos lo esperas de entablar conversaciones con esa persona que tanto te interesa, en especial si hablamos del terreno sentimental. Ve con tacto y avanzarás mucho, no tires la toalla a las primeas de cambio.

No te conviene caer en la trampa que te tienda alguna persona con ánimo de revancha o venganza por celos, tenderá a agriarte el carácter durante el resto del día, y realmente tienes muchas cosas que celebrar con gente querida.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos -sean del tipo que sean- que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.