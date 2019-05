Horóscopo de hoy 20 de mayo de 2019

Es hora de sentarse a habla seriamente con los hijos o personas dependientes de la familia. No está bien que las responsabilidades recaigan siempre en los mismos.

Júpiter ha entrado en tu signo con fuerza, y si no tienes pareja puedes contar ahora con buenas posibilidades para conocer gente interesante, sobre todo si en breve tienes pensado algún viaje de placer. En general, bienestar cercano a la felicidad.

Habrás descansado tras unos días de tensiones y preocupaciones. Al menos eso deberías procurar si quieres tomar ahora algunas decisiones que no puedes aplazar más tiempo. Contarás con la ayuda de tus seres queridos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Debes controlar el gasto en los próximos días, aunque no te guste demasiado si quieres llevar a cabo tus proyectos creativos. Te has tomado muchas molestias para llegar hasta aquí y sería una pena no alcanzar tus sueños. Un poco de austeridad y lo lograrás.