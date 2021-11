Horóscopo de hoy 20 de noviembre de 2021

Será muy importante para ti lograr la conciliación familiar por la que tanto has luchado. Tu bienestar físico y mental dependerá en buena parte de ello. En lo sentimental, se recupera la armonía para iniciar una etapa muy próspera y fructífera.

Aunque se impone la necesidad de ahorrar, este fin de semana puedes permitirte una salida con tu pareja. Necesitas poner al día tu vida más íntima y recuperar la comunicación y la complicidad que ya has empezado a olvidar.

Después de una temporada de aprendizaje ahora ha llegado el momento en el que tienes que demostrar lo que vales. Pasarás por una situación tensa e insegura, pero terminarás con la satisfacción de que lo has hecho mejor de lo que esperabas.

La rutina amenaza por amargarte un día que, por otra parte, has iniciado con no muy buen talante; deberás darle un poco a la cabeza para buscarle un punto divertido a tu entorno y salir cuanto antes del aburrimiento mortal.

Le darás vueltas a un proyecto profesional que tenías en el olvido, y lograrás sacarlo adelante. Has superado una etapa de incertidumbre en lo sentimental que te abrirá nuevos caminos. Buen momento para afianzar compromisos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Contarás con muchas energías físicas y mentales en estos días que te has sentido descansado. Puede que te ofrezcan un negocio que todavía no está muy claro, pero no te entusiasmes, evita la precipitación y espera.