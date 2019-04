Horóscopo de hoy 21 de abril de 2019

Hoy te sentirás más sensible que de costumbre a la dulzura del hogar, a la buena compañía y a los ratos más afables. La parte femenina se expande y da lugar a mayor capacidad imaginativa y a la organización necesaria para una feliz vida doméstica.

La planificación de tus horas de ocio no debe conducirse a un estrés extraordinario precisamente en un día como hoy. Tendrás que aprender a dejarte llevar de vez en cuando y disfrutar de las cosas según van llegando.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Si necesitas un consejo de forma urgente, no dudes en acudir a la gente que sabes que no te fallará, aunque no te parezca hoy el día más oportuno. Los amigos están para esto y ellos lo entenderán.