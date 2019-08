Horóscopo de hoy 21 de agosto de 2019

Los gastos imprevistos pueden comenzar a complicarte la vida desde ya mismo; tendrás la oportunidad de conseguir algún ingreso extraordinario, de forma que no hagas pereza y aprovecha la ocasión para vivir con más tranquilidad en lo económico.

Tus relaciones sociales y profesionales pasan por sus mejores momentos; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja sentimental te propondrá un plan de futuro con el que no contabas; no precipites la respuesta.

Un compromiso social te sacará de la rutina semanal, y pasarás granes momentos junto a los amigos que no veías hace tiempo. Recordar los tiempos pasados evocará en tu mente alegrías y tristezas, pero sobre todo ganas de seguir progresando.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Mucha atención a los accidentes domésticos. Si no has descansado lo suficiente y te sientes un poco espeso mentalmente, es mejor que no te dediques hoy al manejo de herramientas mínimamente complicadas, pueden surgir imprevistos desagradables.