Horóscopo de hoy 21 de enero de 2019

La llamarada de una relación impetuosa puede haberte dado de lleno este fin de semana, pero hoy, una vez sofocada, tal vez compruebes que no todo lo que reluce es hora. No pasa, nada por tirar adelante sin mirar atrás.

Las sinergias de colaboración con compañeros, jefes o empleados servirán para clarificar muchos puntos negros de tu trabajo o ámbito de estudios. No te cierres en banda porque siempre puedes aprender algo.

Las relaciones de amistad potenciarán en estos momentos los aspectos más creativos de tu personalidad y tus aficiones. Es probable que acabes enredado en algún proyecto artístico. No te cortes, puedes ofrecer más de lo que crees en ese terreno.

La energía acumulada en los últimos días puede llegar a apabullar a los demás. Deberás explicar con tranquilidad tus actos y tus ideas para que los demás no se vean agredidos por tu empuje.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Es posible que hoy sufras una pequeña decepción: alguien en quien tenías depositadas grandes expectativas puede no estar a la altura de lo que esperabas. Sus actos no se corresponderán con sus palabras. Pero no te preocupes: tú lo olvidarás pronto.