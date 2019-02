Horóscopo de hoy 21 de febrero de 2019

Para no descargar tu mal humor sobre las personas queridas, te conviene gastar muchas energías en el trabajo y también haciendo más deporte. Vigila los problemas gástricos.

LEO (23 julio-22 agosto)

Las discrepancias con tu pareja pueden ir a más si no zanjas la cuestión cuanto antes; tal vez no debas mantenerte en tus posiciones a toda costa cuando los temas no son vitales. Intenta hablar las cosas durante un buen paseo que aclare las ideas.