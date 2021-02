Horóscopo de hoy 21 de febrero de 2021

Mal día para la tranquilidad. Tu espíritu estará activo y, si bien no dejarás atrás la reflexión y el pensamiento, hoy tu actitud estará más orientada al dinamismo y la acción. Podrías recibir una cantidad de dinero inesperada con la que comprarás caprichos que habías decidido adquirir de todas maneras.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Una vez instalado en el tiempo de ocio, disfruta a tope del tiempo libre, planifícalo si hace falta, no te quedes con la sensación de que has malgastado el día. No obstante, te vendrá bien dejar algo de tiempo para un descanso adecuado.