Horóscopo de hoy 21 de julio de 2020

Hoy debes tener especial cuidado para no perder la serenidad y no dejar que las prisas te superen. Con cuidado pero con decisión, tendrás que avanzar en un proyecto laboral o personal que te ha dado muchos quebraderos de cabeza. La ilusión en el amor desaparecerá.

Deja de ser tan optimista en cuanto al amor, ya que estás exagerando con una simple relación de amistad, que puede no llegar a ser más que eso. No fantasees demasiado porque la confusión te puede causar más dolor del necesario. Ve con cautela.

LEO (23 julio-22 agosto)

Tu situación económica no es todo lo buena que debiera. A veces, vives por encima de tus posibilidades, y a la postre eso repercute en tu cuenta bancaria. Eso sí, no dejes que las preocupaciones relacionadas con el vil metal estropeen tus relaciones de pareja. No merece la pena.