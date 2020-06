Horóscopo de hoy 21 de junio de 2020

Ya va siendo hora de pensar en ti, y algo menos en tu pareja. Das demasiado y no es raro que te sientas frustrado al no recibir lo mismo. O te buscas otra pareja o te controlas a la hora de entregar todo lo que te pidan.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Demasiadas horas de trabajo a la semana no te dejan tiempo ni para respirar, pero el fin de semana no sirve solo para hacer todo aquello que hubieras querido hacer y no pudiste. El resultado es que como no te cuides, llegas al lunes más cansado de lo que dejaste tu ocupación.