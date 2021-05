Horóscopo de hoy 21 de mayo de 2021

Hoy sacarás el gran genio que llevas dentro para afrontar unos asuntos relacionados con la familia. Trata de frenar la impaciencia y no ser muy exigente con los demás. Puede surgir una aventura sentimental con alguien de tu entorno social.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Recuperarás el amor propio cuando alguien con quien habías discutido se acerque para disculparte. Servirá para una reconciliación parcial, pero no será sincero. Limarás las asperezas más prominentes, lo suficiente para no ir chocando a cada momento, pero el camino no quedará del todo llano.