Horóscopo de hoy 21 de noviembre de 2021

Tienes varias cosas que celebrar y no vas a reparar en gastos, buscarás lo mejor dentro de tus posibilidades, aunque algo de artrosis dificulte la movilidad de los Géminis más mayores. Buenas relaciones con tu familia.

LEO (23 julio-22 agosto)

Algún que otro devaneo sentimental te ha hecho sufrir últimamente. Es el momento de lamerse las heridas y tomar nota para el futuro. No te comprometas todavía con otra persona; no entregues por completo tu corazón a una persona si todavía no la conoces bien.