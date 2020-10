Horóscopo de hoy 21 de octubre de 2020

Intenta evitar toda suerte de comentarios que alguien que no te conoce verterá sobre tu persona. Algunas veces hay que pasar de puntillas por encima de la aptitud de muchas personas que lo único que persiguen es desprestigiarte.

Deberás esforzarte en sacar a la luz todas las cosas positivas de tu carácter, antes de que la fama que te precede acabe por no concederte ninguna posibilidad con las personas que te puedan interesar.

Tu falta de ambición puede pasar en ocasiones por apatía y desinterés. Cualquiera que te conozca sabe que no es así, pero deberás hacer esfuerzos extraordinarios para demostrar a tus superiores tu auténtica valía.

Evita el tesón y la cabezonería con la que actúas en el trabajo cuando trates con la familia. Ellos no tienen por qué seguir la dinámica de tus pensamientos ni pautas de comportamiento, y acabarás aguando la fiesta.

Van a surgir cambios a nivel profesional que no deben afectarte directamente, por lo que no debes permitir que alteren tu ritmo de trabajo. Te darás cuenta de que alguien de tu entorno personal emite señales que trastocarán tu corazón.

Tenderás a confundir el amor con la atracción física, y eso puede crearte problemas. Tendrás que evitar este tipo de relaciones pasajeras si no quieres que la conciencia te martirice porque has hecho daño a alguien.

Si tienes pensado emprender un viaje, debes organizarlo todo con tiempo, porque podrían surgirte problemas que nunca has tenido con anterioridad y olvidarte de algo importante. No estaría de más que elabores una lista con las cuestiones pendientes.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Algo has hecho últimamente que no te deja dormir con tranquilidad. Una discusión sin sentido o una acción no demasiado afortunada que ha herido a alguien importante en tu vida. Tómate tu tiempo y piensa bien cómo puedes solucionarlo.