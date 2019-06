Horóscopo de hoy 22 de junio de 2019

Un compañero de trabajo necesita urgentemente tu ayuda y comprensión, procura no defraudarle. Aunque no te apetezca dedícale más tiempo y escucharle. Las relaciones amorosas van por buen camino.

Andarás todo el día completamente despreocupado, incluso de las tareas domésticas más básicas. Siempre que no molestes a nadie, disfrutarás como un niño con esta actitud indolente, con la que verdaderamente cargarás las pilas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Intenta no poner a prueba a la persona amada y no le pidas hacer cosas que tú no estarías dispuesto a llevar a cabo. Debes centrarte en ti mismo y en pulir los puntos más vulnerables o negativos de tu personalidad.