Horóscopo de hoy 22 de junio de 2021

Tendrás que demostrar tu autoridad hoy en el ámbito familiar, donde las cosas pueden tomar unos derroteros que no te gustan nada. Es mejor provocar una pequeña tormenta que mantener el malestar; después vendrá la calma.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Aprovecha el momento presente. No sigas atormentándote con preocupaciones sobre el futuro, porque son completamente inútiles: lo que todavía no ha pasado, simplemente no existe. Disfruta de todo lo bueno que la vida te ofrece.