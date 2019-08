Horóscopo de hoy 23 de agosto de 2019

Si no tienes pareja, mucha atención a los flechazos hoy, porque en el trabajo, en alguna reunión de amigos e incluso familia, alguien puede acercarse a ti y vivirás ese sentimiento de atracción inmediata que puede ir pronto a más.

El romanticismo es positivo para una relación, siempre que no se convierta en algo enfermizo y que lleve al olvido de ciertas obligaciones por parte de la pareja. Los más jóvenes de este signo pueden caer en algunos errores.

Tienes en casa numerosos problemas que no son muy graves, pero se ha ido sumando en los últimos tiempos. Ha llegado la hora de buscar algo mejor o, si eres propietario, invertir un dinero en reformas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Si te has quedado sin trabajo, no tengas miedo de empezar algo nuevo, aunque no tengas experiencia. Es momento de arriesgar. En general, aprovecha el cambio de estación que se avecina para realizar los cambios que necesita tu vida.