Horóscopo de hoy 23 de julio de 2019

Jornada de agobios en el trabajo; procura no aceptar más responsabilidad de la que realmente puedes realizar por ti mismo. Aunque delegar nunca se te ha dado muy bien, tal vez sea el momento de hacerlo. Controla tus nervios antes de actuar.

Si te proponen para un puesto de trabajo o para un ascenso, no lo dejes pasar, aunque suponga algún esfuerzo personal; es el momento perfecto para un reconocimiento laboral. Sabrás con certeza lo que tienes que hacer para ganarte la confianza de los demás.

Las decisiones que debas tomar hoy van a estar guiadas por la determinación de dejar los problemas atrás y empezar de nuevo. Afrontarás riesgos y puede que adquieras compromisos que no deseas, pero todo con el fin de terminar una etapa y comenzar cuanto antes la siguiente.

Puede que en breve inicies una etapa frenética de reajustes en el trabajo o en la casa que puede afectar a tu salud si no la afrontas con disciplina para ajustar las necesidades de tu cuerpo a lo que demanda tu vida.

No estás pasando por el mejor momento con tu pareja, una situación que conoces muy bien, porque no se da por primera vez. Por el contrario, te verás muy favorecido en tus relaciones sociales, y tus círculos de amistades te rodearán y te acompañarán.

Vives un momento emocional en el que estarás muy proclive a quemar etapas de tu vida. No lo dudes, te irán bien y saldrás muy reforzado con la experiencia. En lo profesional, debes acercarte a tus objetivos; traza un plan de actuación ya.

Ha llegado la hora de tomar decisiones para cambiar las cosas de tus actividades profesionales que menos te convencen. No temas por los cambios, los astros te son favorables en ese sentido y notarás pronto el efecto benéfico de los cambios.

En cuestiones profesionales siempre has mantenido la cabeza fría, y a estas alturas no te interesa meterte en ninguna clase de polémica. Si hasta ahora esta política te ha funcionado, no conviene que cambies de estrategia.