Horóscopo de hoy 23 de julio de 2020

La jornada se te abrirá con diversas complicaciones de tipo administrativo, burocrático o legal, que deberás solucionar cuanto antes, a primera hora, si no quieres que quede pendiente para mañana. Busca ayuda entre tus amigos sin ningún reparo.

oy en el trabajo se tomarán decisiones importantes para tu futuro profesional. Si el resultado no te agrada, busca nuevos retos ahora que los astros te protegen en ese campo. En el amor, puedes lograr que tu relación se consolide.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Si no tienes una relación estable, será importante en estos momentos que decidas con qué tipo de personas quienes tener una relación, hasta que no llegue este momento no la encontrarás.