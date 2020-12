Horóscopo de hoy 24 de diciembre de 2020

Recibirás una gran sorpresa que estará muy relacionada con tu vida de pareja. Tendrás tiempo para disfrutar de ella y sabrás muy bien cómo hacerlo. En el campo económico tendrás un pequeño bajón, pero no será nada grave por el momento. La salud está fuerte.

Por fin has encontrado la paz interior que andabas buscando. Día muy favorable para realizar la introspección que te hacía falta para desentrañar tus frustraciones. Te sentirás después mucho mejor contigo mismo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

No debes permitir hoy que los problemas del ámbito familiar te acaben afectando durante la jornada, porque no tendrá nada que ver contigo ni con tu pareja. Si tienes algo discutir, procura no dejarte llevar por los nervios.