Horóscopo de hoy 24 de julio de 2020

Cambios en tu estado de humor que no van a poder ser controlados ni desde tu interior ni por las personas que te rodean. Tendrás dificultades para localizar la ayuda que necesitas, pero buscarás los recursos necesarios para suplirla.

Una postura victimista no es la más adecuada cuando se trata de tomar decisiones que afecten a tu futuro de forma relevante. Todo el mundo pasa por eso, y no ocurre nada irreparable si las cosas se piensan con suficiente tiempo y calma.

Si siguen o aparecen las preocupaciones por el dinero, pídele consejo a ese amigo que siempre sabe lo que hacer en estos casos. No tomes a la ligera una decisión de la que luego te arrepientas.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

El dinero no deja de ser un tema importante para muchas familias, pero no debes obsesionarte con ello, porque podrías acabar haciendo cosas de las que arrepentirte. Procura buscar actividades comunes que no supongan un gran desembolso.