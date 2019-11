Horóscopo de hoy 24 de noviembre de 2019

La nostalgia podría hoy teñir tu vida de un tono gris del que te será difícil salir si no miras decididamente hacia el futuro y evitar pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tu pareja o tus amistades te serán de gran ayuda.

Un amigo te será hoy de gran ayuda para solucionar algún problema puntual que no has conseguido desliar en los últimos días. Con buena voluntad y una buena comida de recompensa te librarás de muchos quebraderos de cabeza.

Necesitas recargar las pilas para seguir alimentando tu relación sentimental. Tal vez debas pasar a la acción y tomar posiciones claras para compromisos de futuro de cierta seriedad. No puedes seguir siempre a salto de mata.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Si no tienes compañía sentimental, sería importante en estos momentos que decidas con qué tipo de personas quieres tener una relación estable y con qué objetivos; hasta que no llegue este momento no la encontrarás.