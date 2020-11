Horóscopo de hoy 24 de noviembre de 2020

Si quieres mejorar la salud, te convendrá moverte más y hacer una vida menos sedentaria. Puede empezar poco a poco, ya que el trabajo no es excesivo en estos momentos.

Vas acumulando tensiones y llegarán a explotar en el momento más inoportuno si no les das rienda suelta. Aunque trabajes, sal a la calle, ve al cine con algún amigo o a dar un largo paseo... alguna actividad que logre relajarte.

Tu estado de ánimo parece ir recobrándose poco a poco; durante una temporada tendrás que asumir hechos que no te puedes ni creer. Es una etapa vital de la que debes extraer lo más positivo y tratar de olvidar lo negativo. Saldrás fortalecido personalmente.

Encontrarás hoy la determinación y la fuerza necesarias desde primera hora de la mañana para cumplir a rajatabla tus planes, en uno de esos días en que todo sale a pedir de boca, así que no seas tímido en tu ambición.

Recibirás increíbles vibraciones de los planetas que ahora se alían y te proyectan algo grande, como una boda o un alumbramiento. Si estas posibilidades no se contemplan, el amor hacia la persona amada será cada vez más extraordinario.

No hagas caso de quién desea interferir en tus sentimientos y disfruta de lo que tienes entre manos La vitalidad tu constante en una jornada como la de hoy, en la que puedes conseguir lo que te propongas.

Tu tenacidad en el trabajo te ha servido para demostrar tu superioridad ante tus compañeros; tus logros han sido reconocidos, pero te conviene poner los pies en la tierra y no llevar demasiado lejos tu encumbramiento. No abandones tu dieta de siempre.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

La salud puede darte hoy algún pequeño susto si no te has cuidado demasiado en los últimos días, pero afortunadamente no será tan importante como para robarte el buen humor, porque tendrás ocasiones suficientes para hacer gala de él en esta jornada.